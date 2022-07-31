Про це в твітері написав представник правлячої Сербської прогресивної партії Володимир Джуканович. Мережа вибухнула бурхливою реакцією.

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Мені все здається, що Сербія буде змушена почати денацифікацію Балкан. Я хотів би помилятися,

– написав Джуканович.

Згадали про путінську "денацифікацію"

Заява Джукановича обурила багатьох користувачів. Чиновнику пригадали, що "денацифікація" була використана росією як один із приводів повномасштабного нападу на Україну.

Однак далі Джуканович видав новий твіт. Він з презирливістю написав, що "світ засмутився, бо Сербії, можливо, доведеться ініціювати денацифікацію Балкан".

"Я розумію, що вони завжди підтримували кожного сербського ворога...", – додав політик.

Що цьому передувало