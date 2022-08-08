Такое мнение 24 каналу высказала эксперт-балканист Мария Гелетей. По ее словам, реализовать план по размещению российской базы в Сербии в нынешних условиях почти невозможно.
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Какие последствия будет иметь база россиян для Сербии
Как отметила Гелетей, на Балканах Сербия – единственная страна, которую условно можно считать союзницей россии. Однако, поддержав идею кремля, Сербия подвергает опасности прежде всего себя.
Ведь в других странах тогда будут расположены базы НАТО. Это такое противостояние, которое в случае войны приведет к уничтожению самой Сербии,
– сказала она.
По мнению эксперта-балканиста, ситуация с потенциальным размещением российской военной базы не принесет выгоду ни одной из балканских стран, а только кремлю.
Как будет реагировать НАТО
Гелетей добавила, что в случае агрессии Сербии по отношению к каким-то соседним республикам стране придется иметь дело с НАТО.
"Силы НАТО будут действовать очень быстро, потому что на Балканах есть страны, уже члены НАТО. Если на эти страны будут нападать, НАТО будет реагировать", – подчеркнула она.
Эксперт-балканист Мария Гелетей рассказала о планах россии: смотрите видео
Обострение между Сербией и Косово: коротко
- В начале августа разразился конфликт между Сербией и частично признанной страной Косово.
- Согласно постановлению правительства Косово, на территории страны с 1 августа должны были прекратить действие сербские документы и автомобильные номера. Сербам, проживающим на севере отчасти признанной страны, нужно было оформить документы Косово. В МИД Сербии подчеркнули, что косовские албанцы готовят "ад" для сербов.
- В ночь на 1 августа пункты пропуска между странами перекрыли. К границе стащили косовский спецназ и армию Сербии.
- Международные силы НАТО в Косово заявили, что готовы вмешаться в конфликт при эскалации.
- В Косово решили отложить запрет сербских документов на месяц – до 1 сентября 2022 года.
- Президент Сербии Александр Вучич и премьер Косово Альбин Курти 18 августа планируют провести переговоры по урегулированию конфликта между странами.