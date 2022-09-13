Такі дані фахівці американського Інституту вивчення війни встановили за допомогою супутникових знімків. Додамо, що Киселівка розташована за 15 кілометрів від Херсона.

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ЗСУ просуваються швидкими темпами на Півдні України

Киселівка – останній великий населений пункт уздовж траси E58 і залізничної лінії між нинішніми українськими позиціями та Чорнобаївкою. Відведення російських військ із цієї позиції може поставити під загрозу здатність ворога стримати північно-західні околиці Херсона. То ж це свідчить про те, що окупанти відчувають загрозу в цьому районі.

В ISW згадали й дані ОК "Південь" про те, що росіяни намагаються домовитися зі Збройними Силами України про капітуляцію. Ці фактори означають, що український контрнаступ на Півдні просувається у швидкому темпі.

Низький моральний дух окупантів може виявитися руйнівним для них

Успіх останніх українських контрнаступальних операцій може вплинути на бажання чи здатність російського військового командування своєчасно використовувати новосформовані добровольчі підрозділи в Україні,

– повідомили дослідники ISW.

З посиланням на Генштаб України, вони зазначили, що російське військове командування припинило відправляти нові та сформовані підрозділи. Усе через потужні втрати, які ворожій армії завдають ЗСУ. Низький моральний дух загарбників може виявитися руйнівним для і без того слабкої здатності кремля створювати суттєві бойові можливості.

Розгортання нових підрозділів було б обґрунтованим рішенням окупантів, а от відмова від цього допоможе ЗСУ швидше здійснити контрнаступ.

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