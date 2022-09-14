Таку думку 24 каналу висловив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. За його словами, попереду в українців ще довгий шлях до перемоги у війні.
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Коли стався переломний момент у війні
Данілов прокоментував заяву Джо Байдена про контрнаступ ЗСУ. Відповідаючи на запитання про те, чи вважає президент США сьогоднішні події в Україні переломним моментом у війні, той зауважив: "Важко сказати. Я думаю, що це буде довга дорога".
Секретар РНБО наголосив, що насправді переломний момент у війні росії проти України стався набагато раніше.
Ми зламали хід війни, починаючи з 24 лютого і до 15 – 20 березня. Саме в цей період весь світ побачив, як ЗСУ боронять нашу країну,
– зазначив Данілов.
"Попереду дуже багато роботи"
Він додав, що наступальні дії ЗСУ мають дуже велике значення. Однак попереду на українців ще чекає багато робити.
Адже, за словами Данілова, територія росії – дуже велика. До того ж у ворога ще є значна кількість озброєння, яка збереглася з радянських часів.
Нам треба ще дуже багато працювати для того, щоб крайній російський солдат залишив територію нашої країни. І не варто вважати, що це станеться завтра чи післязавтра. Це буде важка праця,
– зауважив секретар РНБО.
Він застеріг українців від надмірної ейфорії з приводу успіхів ЗСУ. Адже ще потрібно деокупувати велику частину української території. Йдеться про:
- Донеччину;
- Луганщину;
- Херсонську область;
- частину Запорізької області;
- частину Миколаївщини;
- Республіку Крим.
Що можна вважати перемогою над ворогом
Навіть якщо Збройні Сили України виженуть ворога за український кордон, росія і далі зможе загрожувати Україні, зокрема, здійснюючи артилерійські та ракетні обстріли.
"Нам треба зробити демілітаризацію російської федерації для того, щоб у росіян не було бажання і спроможності робити те, що вони зараз роблять", – зазначив Данілов.
Він наголосив, що саме це у його розумінні і буде вважатися остаточною перемогою над ворогом.
Безпосередньо під перемогою я маю на увазі неспроможність росії пхати носа до нашої або будь-якої іншої країни, та розповідати, як кому жити, застосовуючи силу. Наше завдання – щоб цей "Чахлик Невмирущий" припинив своє існування,
– сказав секретар РНБО.
Олексій Данілов розповів останні новини щодо контрнаступу ЗСУ: дивіться відео
Контрнаступ ЗСУ: коротко
- Українські військові всього за кілька днів здійснили блискавичний контрнаступ у Харківській області й майже повністю звільнили її від окупантів. Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, росіяни на Харківщині зазнають великих втрат.
- Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, на Харківщині герої ЗСУ звільнили вже 8 500 квадратних кілометрів та 388 населених пунктів. У них проживають близько 150 тисяч людей.
- Українські захисники також деокупували близько 500 квадратних кілометрів на Півдні. Російські окупанти так налякані успішним контрнаступом ЗСУ, що на Херсонщині вже готують собі шляхи втечі.