Таку думку 24 каналу висловив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. За його словами, попереду в українців ще довгий шлях до перемоги у війні.

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Коли стався переломний момент у війні

Данілов прокоментував заяву Джо Байдена про контрнаступ ЗСУ. Відповідаючи на запитання про те, чи вважає президент США сьогоднішні події в Україні переломним моментом у війні, той зауважив: "Важко сказати. Я думаю, що це буде довга дорога".

Секретар РНБО наголосив, що насправді переломний момент у війні росії проти України стався набагато раніше.

Ми зламали хід війни, починаючи з 24 лютого і до 15 – 20 березня. Саме в цей період весь світ побачив, як ЗСУ боронять нашу країну,

– зазначив Данілов.

"Попереду дуже багато роботи"

Він додав, що наступальні дії ЗСУ мають дуже велике значення. Однак попереду на українців ще чекає багато робити.

Адже, за словами Данілова, територія росії – дуже велика. До того ж у ворога ще є значна кількість озброєння, яка збереглася з радянських часів.

Нам треба ще дуже багато працювати для того, щоб крайній російський солдат залишив територію нашої країни. І не варто вважати, що це станеться завтра чи післязавтра. Це буде важка праця,

– зауважив секретар РНБО.

Він застеріг українців від надмірної ейфорії з приводу успіхів ЗСУ. Адже ще потрібно деокупувати велику частину української території. Йдеться про:

Донеччину;

Луганщину;

Херсонську область;

частину Запорізької області;

частину Миколаївщини;

Республіку Крим.

Що можна вважати перемогою над ворогом

Навіть якщо Збройні Сили України виженуть ворога за український кордон, росія і далі зможе загрожувати Україні, зокрема, здійснюючи артилерійські та ракетні обстріли.

"Нам треба зробити демілітаризацію російської федерації для того, щоб у росіян не було бажання і спроможності робити те, що вони зараз роблять", – зазначив Данілов.

Він наголосив, що саме це у його розумінні і буде вважатися остаточною перемогою над ворогом.

Безпосередньо під перемогою я маю на увазі неспроможність росії пхати носа до нашої або будь-якої іншої країни, та розповідати, як кому жити, застосовуючи силу. Наше завдання – щоб цей "Чахлик Невмирущий" припинив своє існування,

– сказав секретар РНБО.

Олексій Данілов розповів останні новини щодо контрнаступу ЗСУ: дивіться відео

Контрнаступ ЗСУ: коротко