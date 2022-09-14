Такое мнение 24 канала высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, впереди у украинцев еще долгий путь победы в войне.

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Когда случился переломный момент в войне

Данилов прокомментировал заявление Джо Байдена о контрнаступлении ВСУ. Отвечая на вопрос о том, считает ли президент США сегодняшние события в Украине переломным моментом в войне, тот заметил: "Трудно сказать. Я думаю, что это будет долгий путь".

Секретарь СНБО подчеркнул, что на самом деле переломный момент в войне России против Украины произошел гораздо раньше.

Мы сломали ход войны, начиная с 24 февраля и до 15 – 20 марта. Именно в этот период весь мир увидел, как ВСУ защищают нашу страну,

– отметил Данилов.

"Впереди очень много работы"

Он добавил, что наступательные действия ВСУ имеют очень большое значение. Однако впереди украинцев еще ждет многое делать.

Ведь, по словам Данилова, территория россии очень велика. К тому же у врага еще есть значительное количество вооружения, которое сохранилось с советских времен.

Нам нужно еще очень много работать для того, чтобы крайний русский солдат покинул территорию нашей страны. И не следует считать, что это произойдет завтра или послезавтра. Это будет тяжелый труд,

– заметил секретарь СНБО.

Он предостерег украинцев от чрезмерной эйфории по поводу успехов ВСУ. А ведь еще нужно деоккупировать большую часть украинской территории. Речь идет о:

Донбасс;

Луганскую область;

Херсонскую область;

часть Запорожской области;

часть Николаевщины;

Республика Крым.

Что можно считать победой над врагом

Даже если Вооруженные Силы Украины выгонят врага за украинскую границу, Россия и дальше сможет угрожать Украине, в частности, совершая артиллерийские и ракетные обстрелы.

"Нам нужно сделать демилитаризацию российской федерации для того, чтобы у россиян не было желания и способности делать то, что они сейчас делают", - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что именно это в его смысле и будет считаться окончательной победой над врагом.

Непосредственно под победой я имею в виду неспособность россии толкать нос в нашу или любую другую страну, и рассказывать, как кому жить, применяя силу. Наша задача – чтобы этот "Чахлик Бессмертный" прекратил свое существование,

– сказал секретарь СНБО.

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Контрнаступление ВСУ: коротко