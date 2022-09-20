Відео допиту неповнолітніх оприлюднив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він констатував, що росіяни змусили їх виправдовувати свій вчинок на камеру.

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Андрющенко наголосив, що хлопці та дівчата – справжні молодці. Він підкреслив, що дивлячись на все це, розумієш, що заради таких юнаків варто боротись за місто.

Ми всі розуміємо, як і хто вас примусив виправдовувати свій вчинок на камеру. Ми подумки та серцем з вами. Сумно, що знайшли (дітей – 24 канал) через доноси своїх же містян. І не буде ніякого пробачення тому, хто сприяє окупанту,

– підсумував він.

Радник міського голови Маріуполя також оприлюднив відео, на якому видно допит неповнолітніх. На цих кадрах хлопці та дівчата просять не позбавляти їхніх батьків батьківських прав. Важко уявити, що пережили ці діти та під яким тиском з них вичавили слова вибачення.

Натомість російські загарбники ніяк не можуть усвідомити, що їм в Україні не раді ані дорослі, ані діти. Вони вдерлися у незалежну країну з такими ж незалежними і вільними людьми. А "врятувати" загарбники можуть хіба від благ цивілізації та нормального життя, але аж ніяк не від міфічного нацизму в Україні.

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Люди у Маріуполі змушені виживати

З наближенням холодів гуманітарна ситуація в тимчасово окупованому Маріуполі погіршується. Через величезну кількість криз погіршуються і суспільні настрої. Зокрема, деякі з цих криз пов'язані з контрнаступом України та становищем усередині росії. Грошей не вистачає, а фінансування з росії зменшилося ще більше.

Також у місті помітна паливна криза, немає ані бензину, ані дизельного пального, та навіть хлібна криза – є проблеми з постачанням та виготовленням хліба.

Тобто кризові ситуації наростають, і далі, за прогнозами законної влади міста, лише гіршатиме. А коли людям стане необхідним опалення, кризова ситуація буде жахливою.

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