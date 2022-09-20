Видео допроса несовершеннолетних обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он констатировал, что россияне вынудили их оправдывать свой поступок на камеру.

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Андрющенко подчеркнул, что парни и девушки – настоящие молодцы. Он подчеркнул, что, смотря на все это, понимаешь, что ради таких юношей стоит бороться за город.

Мы все понимаем, как и кто заставил вас оправдывать свой поступок на камеру. Мы мысленно и сердцем с вами. Печально, что нашли (детей – 24 канал) из-за доносов своих же горожан. И не будет никакого прощения тому, кто содействует оккупанту,

– подытожил он.

Советник мэра Мариуполя также обнародовал видео, на котором виден допрос несовершеннолетних. На этих кадрах ребята просят не лишать родителей родительских прав. Трудно представить, что пережили эти дети и под каким давлением из них выдавили слова прощения.

Российские захватчики никак не могут осознать, что им в Украине не рады ни взрослые, ни дети. Они ворвались в независимую страну с такими же независимыми и свободными людьми. А "спасти" захватчики могут разве что от благ цивилизации и нормальной жизни, но отнюдь не от мифического нацизма в Украине.

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С приближением холодов гуманитарная ситуация во временно оккупированном Мариуполе ухудшается. Из-за огромного количества кризисов ухудшаются и общественные настроения. В частности, некоторые из этих кризисов связаны с контрнаступлением Украины и положением внутри россии. Денег не хватает, а финансирование из россии уменьшилось еще больше.

Также в городе заметен топливный кризис, нет ни бензина, ни дизельного горючего, и даже хлебный кризис – проблемы с поставкой и изготовлением хлеба.

То есть кризисные ситуации нарастают, и дальше, по прогнозам законных властей города, будет только ухудшаться. А когда людям станет необходимо отопление, кризисная ситуация будет ужасной.

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