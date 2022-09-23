Как дрессирует "русский мир"

Несмотря на заявления оккупантов о том, что созваны все "участковые комиссии", подобные собрания вообще не проводились в Лисичанске, Северодонецке, Волновахе, Попасной и других городах.

Советуем россияне уже совершили ошибку, которую нельзя исправить, но еще не поняли это

В то же время в Дебальцево местным врачам угрожают увольнением и открытием уголовного производства за неучастие подчиненных и самих врачей в псевдореферендуме.

Директорам шахт при содействии профсоюзных организаций дали команду о подготовке списочного состава шахтеров в псевдорефередуме. На время проведения псевдорефередума работа шахт будет прекращена.

"Демократия" цинизма

В городах на временно оккупированных территориях Украины оккупанты планируют открыть до шести участков, чтобы искусственно создавать очереди с целью демонстрации для росСМИ.

Также оккупанты приняли решение об открытии участков на территории россии, чтобы жители оккупированных территорий Украины смогли проголосовать на псевдорефередуме – это касается принудительно депортированных в рф украинцев.

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