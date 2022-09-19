Для Венгрии настало время определиться, хочет ли она в дальнейшем быть членом Евросоюза. Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Валерий Дымов.

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Венгрия использует ЕС

Эксперт хотел охарактеризовать Виктора Орабана в ЕС как троянского коня. Но поскольку с этим сравнением его опередила ведущая Дарья Кудимова, Дымов отметил, что Орбан – "паршивая овца".

Это просто пословица, здесь не говорится о каких-то оскорблениях. Как говорят в Украине, ласковое теля двух маток сосет, а Орбан уже переходит к одному дяде – путину,

– заявил Валерий Дымов.

Он подразумевает пословицу, в которой "Паршивая овца портит всю отару". Специалист вспомнил секретное совещание венгерского премьера с его однопартийцами, где он заявлял, что к 2027 году Венгрия станет донором ЕС.

"То есть "не очень нам и нужны уже наши деньги". Но пока им еще нужны эти 7 миллиардов, он говорит, что будут выполнять определенные обязательства. На этом совещании Орбан фактически признал, что они используют Европейский Союз как дойную корову" , – заявляет политолог.

По его словам, Орбан фактически планирует бросить Европу сразу после того, как за счет ее помощи, а также коррупционных денег из россии укрепится венгерская экономика.

Услышала ли это Европа? Надеюсь, что услышала. И мы слышали слова официальных лиц председательствующей в ЕС Чехии, которые говорят, что Венгрии нужно определяться – будет ли она с Европой или нет,

– рассказывает специалист.

Он сам высказал мнение, что Венгрия таки решит отойти от края этой бездны, а не прыгать в нее.

Валерий Дымов о Венгрии и ЕС: смотрите видео

"Приключения" Венгрии в ЕС: