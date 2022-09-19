Для Угорщини настав час визначитися, чи хоче вона надалі бути членом Євросоюзу. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Валерій Димов.

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Угорщина використовує ЄС

Експерт хотів охарактеризувати Віктора Орабана в ЄС як троянського коня. Та оскільки з цим порівнянням його випередила ведуча Дарія Кудімова, Димов зазначив, що Орбан – "паршива вівця".

Це просто прислів'я, тут не мовиться про якісь образи. Як кажуть в Україні, покірне теля у двох мам ссе, а Орбан вже переходить до одного дядька – путіна,

– заявив Валерій Димов.

Він має на увазі прислів'я, в якому "Паршива вівця псує всю отару". Фахівець пригадав секретну нараду угорського прем'єра з його однопартійцями, де він заявляв, буцімто до 2027 року Угорщина стане донором ЄС.

"Тобто, "не дуже нам і потрібні вже наші гроші". Але поки їм ще потрібні ці 7 мільярдів, він каже, що будуть виконувати певні зобов'язання. На цій нараді Орбан фактично визнав, що вони використовують Європейський Союз як дійну корову", – заявляє політолог.

За його словами, Орбан фактично планує кинути Європу зразу після того, як за рахунок її допомоги, а також корупційних грошей з росії зміцниться угорська економіка.

Чи це почула Європа? Сподіваюся, що почула. І ми чули слова офіційних осіб Чехії, яка головує в ЄС, які кажуть, що Угорщині потрібно визначатися – чи вона буде з Європою, чи ні,

– розповідає фахівець.

Він сам висловив думку, що Угорщина таки вирішить відійти від краю цієї прірви, а не стрибати в неї.

Валерій Димов про Угорщину та ЄС: дивіться відео

"Пригоди" Угорщини в ЄС: