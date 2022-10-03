О том, что Золотая Балка освобождена, рассказали сами нацгвардейцы. Они опубликовали соответствующее видео, сообщает 24 канал.

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Золотая Балка – дома

В сети появилось видео, на котором нацгвардеец заявил, что Золотая Балка освобождена.

Господин президент, Золотая Балка освобождена Национальной гвардией Украины. Слава Украине!

– сказал защитник.

ВСУ освободили Золотую Балку в Херсонской области: видео

Отметим, что сейчас по сети гуляет фото ВСУ возле въезда в Михайловку и в Крещеновке. Правда, официальной информации от Генштаба пока не было. Также по сети уже гуляет фото с Осокоровки, на котором защитники Украины фотографировались у памятника арбузу.

В Херсонской области продолжается наступление

ВСУ продолжают освобождать оккупированные Россией территории в Херсонской области. В ОК "Юг" сообщили, что наши воины должны закрепиться в населённых пунктах.

Глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич подтвердил, что ВСУ официально освободили от российских захватчиков два населенных пункта. Речь об Архангельском и Миролюбовке.