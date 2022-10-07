Оккупанты снова ударили ракетами по Запорожью и окрестностям

Вчера, 6 октября, они нанесли удар по жилым домам города. А уже 7 октября после объявления воздушной тревоги в области сообщили о звуках взрывов.

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В 17:03 в Запорожье и области была объявлена ​​воздушная тревога. Несколько минут спустя глава Запорожской ОГА сообщил, что враг нанес очередной ракетный удар по областному центру и ближайшим окрестностям. Он призвал людей оставаться в укрытиях, поскольку есть риск повторных обстрелов.

Так, чуть позже в сети сообщили, что в области работает ПВО.

По состоянию на 17:34 в Запорожье и области был объявлен отбой. Так что местные жители могут покидать укрытия и возвращаться к делам.

Впервые ударили утром

Заметим, 7 октября утром российские оккупанты впервые атаковали Запорожье дронами – беспилотными летательными аппаратами. В результате атаки разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в двух районах города. Также, как известно, есть один пострадавший – он госпитализирован.

Предварительно, враг применил БПЛА Shahed-136. Поэтому местные жители не слышали слишком громких звуков взрывов.

Удар по Запорожье 6 октября: коротко

Сообщение о ракетном ударе по городу 6 октября поступило от главы ОВА Александра Старуха в 06:15. Он отметил, что российские военные атаковали инфраструктурные объекты в областном центре.

Уже впоследствии он добавил, что оккупанты попали в жилые дома. Они потерпели значительные разрушения. А еще чуть позже Куртев отметил, что враги нанесли 7 ракетных ударов. Разрушены целые подъезды.

Известно, что в результате атаки по жилым домам погибли 12 мирных жителей. При этом аварийно-спасательные работы на месте попадания российских ракет все еще продолжаются. Спасатели продолжают разбирать завалы.

На ракетный удар по Запорожью отреагировал глава ОП Андрей Ермак. Он отметил, что россияне нанесли очередной террористический обстрел. Глава ОП подчеркнул, что оккупанты "умеют воевать только с мирными людьми". Он назвал их безумными трусами.

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