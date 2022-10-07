У Запоріжжі ППО знешкодила 3 ворожі ракети

Надвечір, близько 17:30, місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. Тоді лунала повітряна тривога. Втім, як стало відомо згодом зі слів очільника Запорізької ОДА Олександра Старуха, працювало ППО.

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Так, він повідомив, що ліквідували 3 ворожих ракети, тому й були такі гучні вибухи.

Гучні звуки вибухів в обласному центрі – результат роботи сил протиповітряної оборони. Над однією з громад Запорізького району ППО знешкодило три ракети ворога,

– заявив Старух.

Очільник Запорізької ОДА також повідомив, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Зауважимо, о 17:03 в Запоріжжі та області було оголошено повітряну тривогу. Декілька хвилин потому повідомили про звуки вибухів. О 17:34 було оголошено відбій.

Вранці окупанти вперше атакували Запоріжжя іранськими дронами

7 жовтня вранці російські окупанти вперше атакували Запоріжжя дронами – безпілотними літальними апаратами. Внаслідок атаки руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури в двох районах міста. Також, як відомо, є один постраждалий – його ушпиталено.

Попередньо, ворог застосував БПЛА Shahed-136. Саме тому місцеві жителі не чули надто гучних звуків вибухів.

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