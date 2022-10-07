В Запорожье ПВО обезвредила 3 вражеских ракеты
К вечеру, около 17:30, местные жители сообщили о звуках взрывов. Тогда звучала воздушная тревога. Впрочем, как стало известно со слов главы Запорожской ОГА Александра Старуха, работала ПВО.
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Так, он сообщил, что ликвидировали 3 вражеских ракеты, поэтому и были столь громкие взрывы.
Громкие звуки взрывов в областном центре результат работы сил противовоздушной обороны. Над одной из общин Запорожского района ПВО обезвредила три ракеты врага,
– заявил Старух.
Глава Запорожской ОГА также сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
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7 октября утром российские оккупанты впервые атаковали Запорожье дронами – беспилотными летательными аппаратами. В результате атаки разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в двух районах города. Также, как известно, есть один пострадавший – он госпитализирован.
Предварительно, враг применил БПЛА Shahed-136. Именно поэтому местные жители не слышали слишком громких звуков взрывов.
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