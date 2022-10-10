Волки в овечьих шкурах уже наготове

Подозреваю, что сейчас массово повыползают на свет с призывом "немедленно садиться за стол переговоров!" все тараканы газпромовской кормушки! Маск – это только пробная пуля была.

Важно Кремлевские сами себе наложили на голову огромную кучу: какой ответ "прилетит" России

"Принуждение к переговорам" – вот на что это больше всего похоже.

Ибо, как уже сказал один из их пропагандистов, "еще два месяца такой войны, и в России будет революция!". Ничего, мы подождем. Слава ВСУ.

Советуем Российские эсэсовцы из академий ФСБ не усвоили главный урок об Украине

Что произошло в Украине 10 октября

Утром 10 октября Россия нанесла массированные удары ракетами и дронами-камикадзе по Киеву и области, Житомиру, Хмельницкому, Днепру, Харькову и другим городам Украины.

Всего оккупанты выпустили по нашей территории 84 ракеты и 24 БПЛА. Однако силам ПВО Украины удалось уничтожить 56 вражеских целей.

В результате ударов существенные повреждения получили объекты критической и гражданской инфраструктуры. В ряде регионов возникли проблемы с энергоснабжением и связью.

Жертвами российских терактов в общей сложности стали более 10 человек, еще 89 получили ранения.

К теме – психолог посоветовала, как преодолеть стресс после массированных ракетных ударов по Украине: смотрите видео