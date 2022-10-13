Детали разговора раскрыл сам Залужный в своем телеграмме. В первую очередь он поблагодарил стран-партнеров за последовательную поддержку нашего государства и военную помощь.

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Именно благодаря помощи партнеров ВСУ успешно противостоят российской агрессии. Отдельную благодарность Залужный выразил генералу Милли за лидерство по этому важному делу.

Относительно ситуации на фронте. Она сложная, но контролируемая. Противник имеет преимущество в артиллерии, поэтому вопрос повышения огневых способностей Вооруженных сил Украины остается актуальным. Также важен вопрос создания системы интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны,

– подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Генерал Милли также передал поздравление всем украинским военным с грядущим Днем защитников и защитниц Украины.

Последний разговор Залужного и Милли был недавно – 2 октября. Главной темой разговора был вопрос обеспечения потребностей сил обороны Украины в отпоре российской вооруженной агрессии.

Ранее Валерий Залужный поблагодарил поляков за качественную подготовку зенитчиков ВСУ. По словам Главнокомандующего ВСУ, именно Польша предоставила комплексы, чтобы сбивать иранские дроны. Защитники используют советские ракеты.

О чем говорили на новом "Рамштайне"

Новое заседание в формате "Рамштайн" прошло 12 октября. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли констатировал, что Россия усилила удары по гражданской инфраструктуре, электростанциям и дамбам. Они были умышленными, чтобы нанести вред гражданскому населению.

Поэтому на заседании Контактной группы Украины в формате "Рамштайн" союзники сосредоточились на:

противовоздушной обороне,

реактивной артиллерии,

танках,

боевых машинах,

бронетранспортерах.

Кроме того, по словам Милли, обсудили подготовку по широкому спектру нелетальной поддержки.

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