Об этом во время своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что террору нужно соответствовать силой на всех уровнях – и на поле боя, и санкционно, и юридически.

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Мир знает цену русскому фарсу на оккупированных территориях

Зеленский рассказал, что 13 октября он принял участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Там он очертил важнейшие вещи в достижении мира и восстановлении Украины и международного правопорядка после этой войны.

Есть и мощный отклик от ПАСЕ – это первая международная организация, которая определила существующий в России режим как террористический. Очень важно, что это политический сигнал,

– отметил глава государства.

Он объяснил, что это сигнал всем государствам, что с террористической группой, которая присвоила себе Россию и развязала самую страшную за 80 лет войну в Европе, не о чем говорить.

"Террору нужно отвечать силой на всех уровнях: и на поле боя, и санкциями, и юридически. Мы создадим специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины и обеспечим работу специального компенсационного механизма, чтобы Россия своими активами ответила за эту войну, – добавил Зеленский.

Президент поблагодарил:

партнерам в Совете Европы, которые работают на справедливость для Украины и всего континента,

украинской делегации в ПАСЕ за действительно эффективную работу,

всем украинским дипломатам и друзьям нашей страны в мире и в Организации Объединенных Наций, которые помогли консолидировать мировое сообщество государств таким образом, что Украина получила высшую поддержку на Генассамблее ООН за все время российской террористической войны.

"Мир видит, что происходит. Знает цену тому фарсу, который Россия устроила на оккупированной территории под видом псевдореферендумов", – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что резолюцию, которая защищает базовые принципы Устава ООН и осуждает Россию за преступную попытку аннексии территорий Украины, поддержали 143 государства – члены ООН.

"Это на сегодняшний день рекордное количество государств, поддерживающих Украину. Но я верю, что будет больше. На стороне России выступили четыре государства – это очень красноречиво. Северная Корея, Никарагуа, Беларусь и Сирия. Такой список, что все понятно. Спасибо каждому из 143 государств!" – отметил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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