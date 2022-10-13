Відповідну вимогу перед Міжнародним комітетом Червоного Хреста поставив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Про це Єрмак сказав під час зустрічі з представниками МКЧХ та інших міжнародних організацій.

До теми До київського моргу привезли тіла повернутих захисників, більшість з Оленівки

Червоний Хрест має час до 17 жовтня

Єрмак наголосив на важливості питання щодо того, в яких умовах утримують українських полонених та з чим вони стикаються у полоні як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України.

"Сьогодні в центрі Європи, на жаль, щохвилини й щогодини відбуваються жахливі речі, знову існують концтабори, і про це неможливо мовчати", – заявив він.

Глава ОП зазначив, що не розуміє, чому місія Червоного Хреста досі не прибула до Оленівки. Єрмак закликав надіслати місію, навіть якщо Росія не надасть підтвердження.

Тому закликаю, щоб не пізніше ніж за три дні місія Червоного Хреста з представниками міжнародних медіа прибула до України, навіть якщо до цього терміну не отримаєте підтвердження з боку Росії. А ми впевнені, що Росія не зацікавлена в тому, щоб правда була відома. Ми закликаємо надіслати місію, яка перебуватиме на лінії фронту, поки Росія не видасть ці дозволи,

– сказав він.

Єрмак закликав до 17 жовтня розв'язати це питання й відправити місію МКЧХ. Глава ОП заявив, що в іншому випадку Україна застосовуватиме всі можливі інформаційні й дипломатичні засоби для зрушення цього питання з місця. При цьому він наголосив, що Україна більше не чекатиме.

Росія скоїла теракт в Оленівці: що відомо

У середині травня понад 2 тисячі українських захисників і захисниць вийшли з "Азовсталі" у Маріуполі та потрапили в полон росіян. Частину українських полонених Росія утримує в колонії в окупованій Оленівці.

У ніч проти 29 липня Росія скоїла теракт, вбивши чимало українських полонених, які були в колонії. Офіційних списків загиблих військових досі немає і Росія намагається приховати свою причетність до теракту. Росіяни не допускають в Оленівку ні українських представників, ні міжнародних.

В ООН заявляють, що не можуть відправити місію з розслідування в Оленівку, адже немає необхідних гарантій безпеки. Водночас представники Червоного Хреста були в Оленівці, однак до теракту.

Співробітникам Червоного Хреста вдалося відвідати сотні військовополонених. Речник МКЧХ Олександр Власенко інформував, що співробітники Червоного Хреста відвідували українських полонених через 2 – 3 дні після того, як військовополонених перевели в Оленівку.

Повідомлялося, що візит Червоного Хреста був коротким та не відповідав чинним вимогам МКЧХ.

Раніше – дружина бійця Маріуполя прокоментував теракт в Оленівці: дивіться відео