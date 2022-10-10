У виданні Reuters з'явилася інформація, що співробітники Червоного Хреста, які працюють у 10 містах України, призупиняють свою роботу. Однак Червоний Хрест спростував ці заяви.
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Червоний Хрест продовжує працювати
На такі заяви у ЗМІ міжнародна організація оперативно дала відповідь. Так, цю інформацію там назвали фейковою та наголосили, що Товариство Червоного Хреста України навпаки зараз працює у посиленому режимі.
Товариство Червоного Хреста України у зв'язку з сьогоднішніми ракетними атаками по містах України працює у посиленому режимі, надаючи допомогу постраждалим,
– заявили в організації.
Ба більше, активно продовжують працювати й партнери по міжнародному руху Червоного Хреста на території України. Їхня ціль – спільними зусиллями допомогти якомога більшій кількості людей.
Що заявляли у Reuters
В західному ЗМІ ствердили, що Міжнародний комітет Червоного Хреста призупиняє свою діяльність в Україні. Так, 700 співробітників організації, які доставляють допомогу та ліки мільйонам людей, буцімто змушені піти на такий крок з міркувань безпеки. Про це ЗМІ заявив прессекретар організації.
Також у виданні повідомили, що тимчасово не надаватиме допомогу громадянам України Норвезька рада у справах біженців. Там буцімто заявили, що призупинили свою діяльність, доки її не буде безпечно відновити. Як повідомив генеральний секретар організації Ян Егеланд, організація не може допомагати вразливим групам населення у той час, як її співробітники самі знаходяться у небезпеці.
"Ми не можемо допомогти вразливим громадам, коли наші гуманітарні працівники ховаються від шквалу бомб і бояться повторних атак", — пояснив Ян Егеланд.
Масовий обстріл України: останні новини
- Країна-терористка із самого ранку 10 жовтня завдала масованого ракетного удару по більшості областей України. Так, вибухи пролунали у Києві, Львові, Дніпрі, Запоріжжі та ще низці регіонів. За один ранок ворог випустив понад 80 ракет, однак більшу частину знищили сили ППО.
- Через цю атаку президент Володимир Зеленський звернувся до українців з центру Києва. За словами президента України в російських окупантів є дві мішені: енергооб'єкти по всій країні та люди.
- Також на масований удар відреагував й Володимир Путін. Він цинічно заявив, що це зробили у відповідь на "теракти по території Росії". За його словами, масований удар завдали високоточною зброєю великої дальності повітряного морського та наземного базування "по об'єктах енергетики військового управління та зв'язку України".
- Через цю атаку Володимир Зеленський домовився з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом про скликання термінового засідання G7. На ньому запланований виступ президента України.
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