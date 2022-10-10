У виданні Reuters з'явилася інформація, що співробітники Червоного Хреста, які працюють у 10 містах України, призупиняють свою роботу. Однак Червоний Хрест спростував ці заяви.

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Червоний Хрест продовжує працювати

На такі заяви у ЗМІ міжнародна організація оперативно дала відповідь. Так, цю інформацію там назвали фейковою та наголосили, що Товариство Червоного Хреста України навпаки зараз працює у посиленому режимі.

Товариство Червоного Хреста України у зв'язку з сьогоднішніми ракетними атаками по містах України працює у посиленому режимі, надаючи допомогу постраждалим,

– заявили в організації.

Ба більше, активно продовжують працювати й партнери по міжнародному руху Червоного Хреста на території України. Їхня ціль – спільними зусиллями допомогти якомога більшій кількості людей.

Що заявляли у Reuters

В західному ЗМІ ствердили, що Міжнародний комітет Червоного Хреста призупиняє свою діяльність в Україні. Так, 700 співробітників організації, які доставляють допомогу та ліки мільйонам людей, буцімто змушені піти на такий крок з міркувань безпеки. Про це ЗМІ заявив прессекретар організації.

Також у виданні повідомили, що тимчасово не надаватиме допомогу громадянам України Норвезька рада у справах біженців. Там буцімто заявили, що призупинили свою діяльність, доки її не буде безпечно відновити. Як повідомив генеральний секретар організації Ян Егеланд, організація не може допомагати вразливим групам населення у той час, як її співробітники самі знаходяться у небезпеці.

"Ми не можемо допомогти вразливим громадам, коли наші гуманітарні працівники ховаються від шквалу бомб і бояться повторних атак", — пояснив Ян Егеланд.

Масовий обстріл України: останні новини

Країна-терористка із самого ранку 10 жовтня завдала масованого ракетного удару по більшості областей України. Так, вибухи пролунали у Києві, Львові, Дніпрі, Запоріжжі та ще низці регіонів. За один ранок ворог випустив понад 80 ракет, однак більшу частину знищили сили ППО.

Через цю атаку президент Володимир Зеленський звернувся до українців з центру Києва. За словами президента України в російських окупантів є дві мішені: енергооб'єкти по всій країні та люди.

Також на масований удар відреагував й Володимир Путін. Він цинічно заявив, що це зробили у відповідь на "теракти по території Росії". За його словами, масований удар завдали високоточною зброєю великої дальності повітряного морського та наземного базування "по об'єктах енергетики військового управління та зв'язку України".

Через цю атаку Володимир Зеленський домовився з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом про скликання термінового засідання G7. На ньому запланований виступ президента України.

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