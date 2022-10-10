В издании Reuters появилась информация, что сотрудники Красного Креста, работающие в 10 городах Украины, приостанавливают свою деятельность. Однако Красный Крест опроверг эти заявления.

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Красный Крест продолжает работать

На такие заявления в СМИ международная организация оперативно ответила. Так, эту информацию там назвали фейковой и подчеркнули, что Общество Красного Креста Украины наоборот сейчас работает в усиленном режиме.

Общество Красного Креста Украины в связи с сегодняшними ракетными атаками по городам Украины работает в усиленном режиме, оказывая помощь пострадавшим,

– заявили в организации.

Более того, активно продолжают работать и партнеры по международному движению Красного Креста на территории Украины. Их цель – совместными усилиями помочь как можно большему числу людей.

Что заявляли в Reuters

В западном СМИ утверждали, что Международный комитет Красного Креста приостанавливает свою деятельность в Украине. Так, 700 сотрудников организации, доставляющих помощь и лекарства миллионам людей, якобы вынуждены пойти на такой шаг из соображений безопасности. Об этом СМИ заявил пресс-секретарь организации.

Также в издании сообщили, что временно не будет оказывать помощь гражданам Украины Норвежский совет по делам беженцев. Там заявили, что приостановили свою деятельность, пока ее не будет безопасно возобновить. Как сообщил генеральный секретарь организации Ян Эгеланд, организация не может помогать уязвимым группам населения, в то время как ее сотрудники сами находятся в опасности.

"Мы не можем помочь уязвимым общинам, в то время как наши гуманитарные работники прячутся от шквала бомб и боятся повторных атак", – пояснил Ян Эгеланд.

Массированный обстрел Украины: последние новости

Страна-террорист с самого утра 10 октября нанесла массированный ракетный удар по большинству областей Украины. Так, взрывы прогремели в Киеве, Львове, Днепре, Запорожье и еще ряде регионов. За одно утро враг выпустил более 80 ракет, однако большую часть уничтожили силы ПВО.

Из-за этой атаки президент Владимир Зеленский обратился к украинцам из центра Киева. По словам президента Украины, у российских оккупантов есть две мишени: энергообъекты по всей стране и люди.

Также на массированный удар отреагировал и Владимир Путин. Он цинично заявил, что это сделали в ответ на "теракты по территории России". По его словам, массированный удар нанесли высокоточным оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования "по объектам энергетики военного управления и связи Украины".

Из-за этой атаки Владимир Зеленский договорился с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом о созыве срочного заседания G7. На нем запланировано выступление президента Украины.

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