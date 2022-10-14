Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак потребовал у Международного комитета Красного Креста направить миссию в колонию в оккупированной Еленовке до 19 октября. Но в организации намекнули, что не могут этого сделать.

Что ответил Красный Крест

В Красном Кресте заявили, что тоже разочарованы отсутствием доступа ко всем военнопленным. При этом они не уточнили, кто мешает им получить этот доступ и назвали полномасштабную войну России против Украины вооруженным конфликтом.

Мы разделяем разочарование из-за отсутствия у нас доступа ко всем военнопленным, которые находятся в международном вооруженном конфликте между Россией и Украиной. Мы работаем с февраля, чтобы получить доступ для проверки условий и обращения с военнопленными и информировать их семьи о своих близких. Мы смогли посетить сотни военнопленных, но есть еще тысячи, которых мы не смогли увидеть,

– сообщили в организации.