Про це в етері загальнонаціонального телемарафону повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Омбудсмен підкреслив, що такі факти свідчать про не виконання Червоним Хрестом свого мандату.

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Лубінець зустрінеться з представниками МКЧХ

Дмитро Лубінець наголосив, що Україна повинна говорити про порушення, здійснені Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Перед виходом наших героїв із заводу "Азовсталь" Червоний Хрест обіцяв навідувати наших захисників та захисниць.

Уповноважений з прав людини повідомив, що на початку жовтня у нього відбудеться зустріч з керівництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста, на якій обговорять цю ситуацію.

Їх мандат має змушувати країну-агресора виконувати Женевські конвенції. Вони були присутні під час виходу з "Азовсталі" наших героїв у Маріуполі й, відповідно до своїх мандатів, брали на себе зобов'язання це перевіряти, за цим стежити, моніторити цю ситуацію. Ми побачили, що цього взагалі не відбувалося,

– наголосив Лубінець.

Обмін полоненими та повернення захисників "Азовсталі": головне

21 вересня відбувся найбільший обмін полоненими між Україною та росією, у межах якого з полону повернули майже 200 українських захисників та захисниць, 5 бойових командирів та 10 іноземців, які захищали нашу країну. За словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, Україна повернула:

118 нацгвардійців, 108 з яких – учасники полку під командуванням Дениса Прокопенка.

50 бійців ВМС;

22 бійці інших підрозділів ЗСУ;

9 працівників Держприкордонслужби;

9 працівників Нацполіції;

9 бійців Тероборони;

1 співробітника СБУ;

1 працівника Держслужби спецтранспорту;

1 співробітника Державної митної служби;

2 цивільних.

Бойові командири Денис "Редіс" Прокопенко, Сергій Волинський, Святослав "Калина" Паламар, Денис Шлега та Олег Хоменко до перемоги України перебуватимуть на території Туреччини під протекцією президента Реджепа Ердогана.

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