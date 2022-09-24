Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Омбудсмен подчеркнул, что такие факты свидетельствуют о невыполнении Красным Крестом своего мандата.

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Лубинец встретится с представителями МККК

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Украина должна говорить о нарушениях, совершенных Международным комитетом Красного Креста. Перед выходом наших героев с завода "Азовсталь" Красный Крест обещал посещать наших защитников и защитниц.

Уполномоченный по правам человека сообщил, что в начале октября у него состоится встреча с руководством Международного комитета Красного Креста, где обсудят эту ситуацию.

Их мандат должен заставлять страну-агрессора выполнять Женевские конвенции. Они присутствовали при выходе из "Азовстали" наших героев в Мариуполе и, согласно своим мандатам, брали на себя обязательство это проверять, следить за этим, мониторить эту ситуацию. Мы увидели, что этого вообще не происходило,

– подчеркнул Лубинец.

Обмен пленными и возвращение защитников "Азовстали": главное

21 сентября состоялся наибольший обмен пленными между Украиной и россией, в рамках которого из плена вернули почти 200 украинских защитников и защитниц, 5 боевых командиров и 10 иностранцев, защищавших нашу страну. По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, Украина вернула:

118 нацгвардейцев, 108 из которых – участники полка под командованием Дениса Прокопенко.

50 бойцов ВМС;

22 бойца других подразделений ВСУ;

9 работников Госпогранслужбы;

9 работников Нацполиции;

9 бойцов Теробороны;

1 сотрудника СБУ;

1 работника Госслужбы спецтранспорта;

1 сотрудника Государственной таможенной службы;

2 гражданских.

Боевые командиры Денис "Редис" Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав "Калина" Паламарь, Денис Шлега и Олег Хоменко до победы Украины будут находиться на территории Турции под протекцией президента Реджепа Эрдогана.

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