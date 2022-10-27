Розтин "русского міра"

Його "агітаторами" є кадировці та малі народи Росії, які мають зовсім інші національні традиції. Його, "мір", несуть іранські дрони, до яких, можливо, приєднуються північнокорейські ракети.

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Тепер начебто за нього готові вписатися афганські бойовики. А "народ-богоносець" у цій схемі де?

Концепція "русского міра", яку проштовхує Путін, давно стала синонімом відсталості й неосвіченості / Колаж 24 каналу

За фактом, "русскій мір" – це ординський світогляд, носії якого, малоосвічені варвари з нерозвиненими моральними якостями, несформованим соціальним почуттям і застарілою зброєю, намагаються загнати всіх інших у лайно, вище якого вони нічого не бачать, оскільки п'яними валяються в калюжі з власного блювотиння.

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