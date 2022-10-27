Чужу біду руками розведуть

Тільки одне те, коли лівий політик починає говорити про якісь спеціальні податки, то вже тіпає. А тут дуже болісна тема для німців.

Цікаве Кремль готує дещо страшніше, ніж побрехеньки про "брудну бомбу"

Частина з них, мабуть, математична більшість, загалом підтримують Україну. Частина латентно підтримує Росію. Частина взагалі не вважає цю війну своєю і хоче швидкого завершення війни, навіть якщо якась там Україна буде змушена піти там на якісь поступки. Їм пофіг, війна ж не їхня…

Але поки більшість за нас. І тут вилазить оце політичне дітище Штайнмайєра – Шрьодера і таке верзе. В інеті вже почали жваво хейтити соціал-демократів, Саскію і ну в баню ту вашу Україну – не от десь так.

Історична травма

Є у частини німців така післявоєнна фінансова травма, коли для того, щоб перерозподілити майно між громадянами, вирішили створити окремий податок на надлишкове майно (Lastenausgleichsgesetz). Тобто, якщо у вас після війни залишилось декілька будинків, то з частини нерухомості треба було платити податок, щоб у держави були гроші будувати соціальне житло для тих, у кого не лишилось нічого. Деякою мірою навіть справедливо.

А є ще одна фінансова травма "солідарності", коли після об'єднання Німеччини вирішили ввести додатковий податок солідарності (Solidaritätszuschlag), щоб фінансувати інтеграцію Східної Німеччини. В офіційному тлумаченні податку взагалі посилались на подолання економічних проблем після війни у Перській затоці (штоа?)

Про головне Бункерний дід нагадує гравця в карти, який не знає коли зупинитися

Або останнього разу підвищували ПДВ з 16% до 19%, бо були бюджетні проблеми через велике безробіття. Зараз безробіття мінімальне, але податок вже не впаде – це ясно.

Ну от як таке було ляпнути??? Україну будуть відбудовувати за конфісковані у росіян гроші. Україна увійде в ЄС за гроші звичайних росіян. Пенсій у росіян не буде, але буде кордон з Україною.

П. С. А ще 26 жовтня канцлер соціал-демократ таки погодився продати частину Гамбурзького порту китайській державній компанії. ДБЛ БЛД.

Актуальне – Німеччина вимагає дати ще більше зброї Україні: дивіться відео