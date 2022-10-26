Картонна велич

Ціль – типу пояснити широкій міжнародній аудиторії бачення Московії щодо міжнародних відносин і світової політики. По факту ж – це пропаганда і поширення наративів Московії.

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Ця вся прелюдія до того, що цьогорічне засідання буде найбільш понурим. Хоча понурими були і засідання попередніх років, бо все зводилося до ідеї "Занепад Заходу і підйом інших центрів сили, одним із яких є Московія, із метою формування більш справедливого багатополярного світу", що під різними назвами презентували кожного року. Варіація power transition theory московського розливу.

Голий король програв усе

Але цього року засідання буде найбільш понуре, бо король голий. Імідж Московії як впливової потуги тримався на іміджі відновлених збройних сил, які Московія типу ефективно обмежено застосовувала в Україні та Сирії. А потім сили оборони і безпеки України помножили це все на нуль.

Бо бункерний дід у своїй поведінці нагадує гравця в карти, який не знає коли зупинитися. По факту обмеженими діями в Україні та Сирії й стратегічною інформаційною операцією із введення в оману Заходу щодо реального потенціалу ЗС Московії вдалося виторгувати Кремлю місце за столом переговорів щодо різних питань і при цьому не нарватися на серйозну західну реакцію.

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Саміти на найвищих рівнях, надування щік і все інше. Все було. Було до того моменту, коли дедалі більш відірваний від реальності бункерний дід не почав грати по-крупному і програв все.

Тому-то й особливо понуро цього року на Валдайському форумі. Як і понуро на сайті форуму із кінця лютого 2022 року.

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