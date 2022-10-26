Картонное величие

Цель – типа объяснить широкой международной аудитории видение Московии по поводу международных отношений и мировой политики. По факту же – это пропаганда и распространение нарративов Московии.

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Эта вся прелюдия к тому, что заседание этого года будет наиболее унылым. Хотя унылыми были и заседания предыдущих лет, потому что все сводилось к идее "Закат Запада и подъем других центров силы, одним из которых является Московия, с целью формирования более справедливого многополярного мира", которые под разными названиями представляли каждый год. Вариация рower transition theory московского разлива.

Голый король проиграл все

Но в этом году заседание будет самым унылым, потому что король голый. Имидж Московии как влиятельной силы держался на имидже восстановленных вооруженных сил, которые Московия типа эффективно ограниченно применяла в Украине и Сирии. А потом силы обороны и безопасности Украины умножили все это на ноль.

Ведь бункерный дед в своем поведении напоминает игрока в карты, который не знает когда остановиться. По факту ограниченными действиями в Украине и Сирии и стратегической информационной операцией по вводу в заблуждение Запада по поводу реального потенциала ВС Московии удалось выторговать Кремлю место за столом переговоров по разным вопросам и при этом не нарваться на серьезную западную реакцию.

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Саммиты на самых высоких уровнях, надувание щек и все остальное. Все было. Было до того момента, пока все более оторванный от реальности бункерный дед не стал играть крупно и проиграл все.

Потому-то и особенно уныло в этом году на Валдайском форуме. Как и уныло на сайте форума с конца февраля 2022 года.

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