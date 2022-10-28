Нацию света не раздавит тьма
В этой темноте мы стали как-то поближе. Последний раз такие ощущения были в 2013-м, когда город занесло снегом. Помните? Мы тогда впервые за многие годы "увидели" друг друга, расстояния уменьшились, а мы стали более родными и отзывчивыми.
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Сейчас к этому добавилось еще и осознание, что тьма, которой пытаются раздавить нас, загремела не сама по себе. Что нас в нее сознательно хотят погрузить, ждут нашего уныния. Мы обязательно пройдем и это.
Я знаю, как много для этого сейчас делается. Я вижу усталые, грустные, но решительные глаза наших ПВОшников, отчаянное геройство транспортников, энергетиков и находчивость простых граждан. Никому не безразлично, и никто не пытается найти свое солнце в этой тьме, каждый ищет, как помочь. Не знаю, как вы, но я так это чувствую и стараюсь так жить.
Мы обязательно адаптируемся и научимся возвращать и получать свет любым способом. Наши Герои восстановят! Да уже восстанавливают энергетическую инфраструктуру, предварительно продумывая, как ее защитить в будущем. И я верю, что к следующим атакам мы будем гораздо более подготовленными.
И да, когда мы научимся, мы будем еще больше делать все возможное, чтобы не чувствовать эту тревогу, и чтобы страна на восточной границе окунулась во тьму.
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Поколение, которое будет помнить
И это – не просто пафосные слова. В эти дни в Украине без света остаются миллионы людей. Это не просто миллионы. Это миллионы тех, кто уже осознал себя как единое целое, с надеждами, временно отложенными планами, огромным желанием выжить и навыками, которых нет ни в одной из европейских стран.
Зато они точно будут помнить, как прошло их детство – в эмиграции или в темноте, вдали от близких или в подвалах. Но еще больше они будут гордиться поколением своих родителей, которые смогли, пережили, научились, преодолели и победили.
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Да, нам всем тяжела эта тьма. Но и грусть бывает разной. Она может быть разрушителем, а может стать трамплином и заставлять учиться, действовать и побеждать.
И вчера мой Киев был грустным, но, несмотря на темные улицы, смотрел на себя и на мир светлым, теплым и решительным взглядом. Едва улыбаясь, сцепив зубы и сжав кулаки.
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