Обшуки відбулися в Кіровоградській та Олександрійській єпархіях. А також за місцями проживання фігурантів.
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Фігуранти поширювали російську пропаганду на Кіровоградщині
У фігурантів справи виявили листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з патріархом Московського патріархату Кирилом та вилучено велику кількість виготовлених у Росії антиукраїнських матеріалів.
Вилучені матеріали фігурантів / Фото СБУ України
Фігуранти поширювали російську пропаганду / Фото СБУ
Ці матеріали активно поширювали серед священнослужителів і вірян, щоб сформувати серед них позиції, вигідні країні-агресору,
– зазначають в СБУ.
СБУ провела обшуки у керівництва УПЦ МП / Фото СБУ
Обшуки в керівництва Кіровоградської єпархії УПЦ МП / Фото СБУ
В СБУ УП уточнили, що обшуки відбулися минулого тижня, зокрема 28 та 29 жовтня. Всі вилучені матеріали відправили на експертизу.
Скільки підозр вручили представникам УПЦ МП після 24 лютого
- Служба безпеки серйозно взялася за УПЦ Московського патріархату, котра є чи не найбільшою агентурною мережею російського ФСБ в Україні.
- З початку війни СБУ відкрила 23 кримінальні провадження щодо підривної діяльності окремих представників УПЦ МП, вже є 33 підозрюваних – від класичних агентів збору інформації до коригувальників вогню.
- Також нещодавно Михайло Подоляк наголосив, що повинен бути закон, який чітко регулюватиме подальшу долю УПЦ. Радник керівника ОП зазначив, що пропагандистів Кремля не повинно бути в Україні незалежно від того, чи це політика, чи це релігія, чи це медіа.
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