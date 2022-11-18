Цього разу на Поліссі священник УПЦ МП заявив пастві, що "на кладовищі ніхто не свариться". А тому закликав брати приклад з мертвих і не сваритися також. Фрагментом проповіді священника УПЦ МП поділився депутат Сарненської міської ради Валерій Куліков.

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Скандальна проповідь

Далі ж він сказав, що сьогодні "не можна ділити ні живих, ні мертвих", від чого дивовижним чином раптово перейшов до звинувачення СБУ у смертних гріхах, які ляжуть на їхні родини. А корінь цих гріхів – у вчинках щодо отця Анатолія, ймовірно, іншого священника УПЦ МП.

Тож отець закликав не брати з них приклад, а також не змінювати віри, щоб потім не дивуватися нещастю ні своєму, ні дітей та внуків.

Все політичне спливе, а ви повинні остатися чесними перед богом. Скільки нам ще осталося? Особливо тим людям старшим по віку. Скільки нам осталося? Хіба перед смертю бога міняють?

– прокричав піп пастві, вочевидь маючи на увазі перехід до ПЦУ.

Однак цікаво, що перебування УПЦ МП в підпорядкуванні патріарха Кіріла, який без масок благословляє вбивати українців, він не вважає нічим ані політичним, ані гріховним.

Ба більше, замість того, щоб навіть в межах своєї конфесії підіймати моральний та бойовий дух, замість того, щоб закликати не здаватися та боротися, промосковський священник "пішов до кінця". В мережі зазначають, що за кадром залишилася яскрава теза про те, що війна Росії, яка зараз забирає тисячі життів, мільйонів позбавляє дому – лише "сварка" з країною-агресоркою.

Проповідь священника на Поліссі: відео

Що відомо про священника УПЦ МП

З мережі стало відомо, що ймовірний автор скандальної проповіді – митрополит Сарненський та Поліський УПЦ МП Анатолій (Олексій Гладкий), який народився він у місті Старокостянтинів Хмельницької області. Судячи з біографії на сайті УПЦ МП, він отримав сан митрополита у 2013 році, а почав служити в церкві як диякон ще у 1982.

За час свого служіння він отримав безліч релігійних нагород, серед яких – орден Ярослава Мудрого (V ступеня), який йому вручив Петро Порошенко за "значний особистий внесок у будівництво держави, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України".

Скандали УПЦ МП: останні новини

Нещодавно відбувся гучний скандал у Києво-Печерській лаврі. Там після молебня вирішили в піснеспівах прославляти Росію. Через декілька днів в УПЦ МП пояснили причини скандалу. Мовляв, священник після служби був зайнятий з іншими прихожанами, а тому буцімто не чув гучних пісень.

Також неодноразово священники УПЦ МП безпосередньо допомагали окупантам. Так, нещодавно на Харківщині затримали настоятеля храму, який закликав підтримувати окупантів та виправдовував їхні злочини.

Загалом з початку повномасштабної війни СБУ вручила понад 30 підозр та відкрила понад 20 кримінальних справ проти представників УПЦ МП.

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