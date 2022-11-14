Сегодня Украина имеет "окно возможностей", чтобы окончательно запретить деятельность российской церкви в Украине. Об этом рассказал бывший работник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Эксперт отметил, что вопрос запрета деятельности "российской церкви" в Украине "перезрел". В то же время он видит, что на сегодняшний день у украинской власти есть "окно возможностей", когда можно эту проблему решить.

Должна быть четкая воля со стороны государства. Если государство определяет для себя, что российская церковь несет чрезвычайную опасность Украине, нет социальной поддержки – тогда есть "окно возможностей" и нужно ее убирать. Когда война закончится – могут быть проблемы, могут выходить люди и будет возмущение. Я уверен, что это можно решить сейчас,

– объяснил обозреватель.

По его словам, до последнего времени такой процесс реализовать было фактически невозможно, но в Украине увидели, что такое "российский патриархат", "российская церковь" и что они делают.

"Все эти люди, которые поют в Лавре – у них есть соответствующее представление о России, как о стране, которая "матушка", а Украина – это "дочь, которая отбилась от лона". Они могут выполнять определенные задачи, могут быть корректировщиками огня и тому подобное", – добавил экс-сотрудник СБУ.

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По его мнению, СБУ в этом вопросе действуют "очень осторожно", поскольку нет политической воли решить этот вопрос.

"Необходима политическая воля и открыто артикулированное указание "отработать", что "московский патриархат" не должен работать в Украине. Пока нет такого указания – будут просто проверять. На верхах, к сожалению, есть много людей, которые имеют определенные сантименты к "роспатриархату" и блокируют такие вопросы", – заметил Ступак.

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Он убежден, что если будет четкое указание "отработать" и "закрыть" – за 1,5 – 2 месяца "московского патриархата" в Украине не будет и кого нужно – посадят в тюрьму.

"Такие моменты являются точечными, но массовости еще, к сожалению, нет. Длительное время не принимали никаких мер, потому что у церкви есть паства, которая является электоратом. Многие чиновники считали, что религиозная тема будет провоцировать социальное недовольство", – резюмировал экс-спецлужитель.

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