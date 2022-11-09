Об этом заявил политолог Евгений Магда. По его словам, в СБУ осознают угрозу, которую несут действия УПЦ (МП).

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"В течение двух последних недель СБУ выдвинула подозрения сразу двум высокопоставленным священникам этой церкви в нарушении законодательства, а известный митрополит Павел (Лебедь) был подвергнут обыску на таможне, когда пытался выехать на территорию Молдовы. И.о. главы СБУ Василий Малюк официально заявил, что задержано более трех десятков корректировщиков в рясах, и это, как представляется, не окончательная цифра, ведь война продолжается.

Как добавляет политолог, потенциальное объединение украинских православных – "страшный сон для Москвы", поскольку такое развитие событий лишит Гундяева (Кирилла) значительной части влияния на постсоветском пространстве.

Так что отработка СБУ коллаборантов из УПЦ МП – это удар по России, которая давно ведет в Украине гибридную "опиумную" войну – войну за сознание миллионов наших граждан,

– убежден политолог.

Кратко о предателях в рясах