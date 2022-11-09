Про це заявив політолог Євген Магда. За його словами, в СБУ усвідомлюють загрозу, яку несуть дії УПЦ (МП).
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"Протягом двох останніх тижнів СБУ висунула підозри одразу двом високопоставленим священникам цієї церкви у порушенні законодавства, а відомий митрополит Павло (Лебідь) був підданий обшуку на митниці, коли намагався виїхати на територію Молдови. В.о. голови СБУ Василь Малюк офіційно заявив, що затримано понад три десятки корегувальників у рясах, і це, як видається, не остаточна цифра, адже війна триває. Показово, що Малюк днями наголосив, що усвідомлює загрозу, яку несуть дії УПЦ (МП)", – зазначив Магда.
Як додає політолог, потенційне об'єднання українських православних – "страшний сон для Москви", оскільки такий розвиток подій позбавить Гундяєва (Кирила) значної частини впливу на пострадянському просторі.
Тож відпрацювання СБУ колаборантів з УПЦ МП – це удар по Росії, яка давно веде в Україні гібридну "опіумну" війну – війну за свідомість мільйонів наших громадян,
– переконаний політолог.
Коротко про зрадників у рясах
- Днями вінницькому митрополиту Іонафану, в якого раніше СБУ провела обшуки, вручили підозру за розпалення релігійної ворожнечі.
- А на Харківщині Служба безпеки викрила ще одного настоятеля УПЦ МП, який закликав підтримати окупантів та виправдовував у своїх проповідях злочини росіян.
- За словами очільника Служби безпеки України, відомство наразі активізує напрям контррозвідки, адже церква Московського патріархату, зокрема, – "ідеальне середовище для російських спецслужб".
- Загалом від початку повномасштабного вторгнення СБУ виявила 33 ворожих агентів у лавах Української православної церкви Московського патріархату.