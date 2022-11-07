Наразі проводиться весь комплекс слідчо-оперативних заходів для розслідування і проведення експертиз за іншими фактами діяльності митрополита. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
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СБУ повідомила про підозру митрополиту московського патріархату
Як виявилось, митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями. Відповідні матеріали, зокрема, були розміщені на особистому сайті священника.
За даними слідства, зрадник оприлюднив статтю, у якій заперечує самостійність Православної Церкви України, називає її священників "самосвятами-раскольниками", а Україну – "малороссией".
У такий спосіб митрополит отримав повідомлення про підозру за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.
Митрополиту повідомили про підозру / фото СБУ
В Україні викривають зрадників
- У жовтні Служба безпеки України викрила керуючого однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував агресію Росію. Він розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян.
- Також СБУ провела обшуки у керівництва УПЦ МП у Кіровоградській області. Зазначають, що окремі представники цієї громади причетні до поширення ідей, які посягають на територіальну цілісність України.
- Нещодавно українська контррозвідка СБУ викрила ще одну зрадницю. Нею виявилася мешканка Житомирщини, яка допомагала ворогу.
- СБУ знайшла ще одного ворожого поплічника у звільнених районах Харківської області. Зловмисником виявився депутат однієї із селищних рад Куп’янського району.
- Окрім цього, співробітники СБУ затримали "крота" в харківському управлінні. Розслідування вже завершили. Суд невдовзі винесе зраднику вирок.
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