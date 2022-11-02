Колишній співробітник координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області погодився на співпрацю зі спецслужбами Росії. Загарбники пообіцяли, що він та його родина будуть у безпеці в разі окупації регіону.

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СБУ завершила розслідування щодо "крота"

Контррозвідники СБУ викрили "крота" в харківському управлінні. Вони зібрали неспростовні докази, які дозволяють висунути зловмиснику звинувачення за "державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану". Йому загрожує суворе покарання – 15 років за ґратами або довічне ув'язнення.



СБУ затримали "крота" / Фото СБУ

Слідчі довели, що чоловіка завербували на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Посада в координаційному штабі обласного управління СБУ дозволяла йому таємно збирати та передавати представнику головного управління генерального штабу збройних сил країни-терористки розвіддані про:

дислокацію і переміщення військової техніки та особового складу Сил оборони України,

плани та діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб.

Цю інформацію окупанти використовували для того, щоб уникати ударів ЗСУ і планувати диверсії та масовані артилерійські й прицільні ракетні обстріли стратегічних об’єктів Харкова та оборонних позицій.



Співробітник СБУ погодився працювати на Росію / Фото СБУ

Українській спецслужбі вдалося задокументувати злочини "крота". Зрадника затримали, коли він збирав дані для підготовки ракетного удару по адміністративній будівлі управління СБУ в Харківській області. Його викрили співробітники:

Департаменту контррозвідки СБУ,

Управління внутрішньої безпеки СБУ,

Головного слідчого управління СБУ.

Цікаво! На Луганщині нещодавно викрили глибоко законспіровану шпигунку ФСБ. Вона хотіла проникнути в СБУ та стати "подвійною агенткою".



Зраднику загрожує довічне ув'язнення / Фото СБУ

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