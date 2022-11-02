Тепер зрадниці загрожує в’язниця. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
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Як російська шпигунка намагалася проникнути в СБУ
Жінка прикидалася українською патріоткою, яка намагалася втертися у довіру СБУ. При чому насправді вона виконувала завдання російських спецслужб, які хотіли зробити із неї "подвійного агента" для розвідувально-підривної діяльності проти ЗСУ.
Для виконання ворожого завдання зловмисниця вийшла на представника одного з підрозділів СБУ і запропонувала свою допомогу у боротьбі з агресором.
Серед іншого вона "гарантувала" надавати актуальну інформацію щодо діяльності ворога на тимчасово окупованій території сходу України.
Але виявилось, що у 2019 році жінка була завербована російською спецслужбою через підконтрольне окупантам так зване "МДБ ЛНР". Після початку повномасштабного вторгнення вона виконувала вказівки ворога щодо виявлення маршрутів і техніки ЗСУ на території Луганської області.
Також ворожа поплічниця збирала установчі дані та місця перебування учасників руху опору в регіоні, зокрема у захопленому селищі Марківка. Отриману інформацію вона передавала до окупаційної адміністрації для проведення подальших репресій проти місцевих жителів.
Згодом російська агентка отримала завдання встановити контакт і налагодити "співпрацю" з українською спецслужбою.
Проте СБУ зірвала плани щодо проникнення «крота» до негласного апарату Служби. У підсумку багатоходових контррозвідувальних заходів зловмисницю своєчасно викрили, задокументували злочинну діяльність та ідентифікували її "куратора"
– зазначили у відомстві.
Так, співробітники української контррозвідки дезінформували агресора, вивели зрадницю на підконтрольну територію і затримали.
Зловмисницю затримали / фото СБУ
Що загрожує зловмисниці
Наразі затриманій повідомили про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання до 15 років або довічне ув’язнення.
Нагадаємо, що на Харківщині СБУ затримала та повідомила про підозру директорці ліцею. Вона впроваджувала освітні стандарти Росії на території області. Працювала "педагог" у селищі міського типу Великий Бурлук.
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