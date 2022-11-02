Тепер зрадниці загрожує в’язниця. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Як російська шпигунка намагалася проникнути в СБУ

Жінка прикидалася українською патріоткою, яка намагалася втертися у довіру СБУ. При чому насправді вона виконувала завдання російських спецслужб, які хотіли зробити із неї "подвійного агента" для розвідувально-підривної діяльності проти ЗСУ.

Для виконання ворожого завдання зловмисниця вийшла на представника одного з підрозділів СБУ і запропонувала свою допомогу у боротьбі з агресором.

Серед іншого вона "гарантувала" надавати актуальну інформацію щодо діяльності ворога на тимчасово окупованій території сходу України.

Але виявилось, що у 2019 році жінка була завербована російською спецслужбою через підконтрольне окупантам так зване "МДБ ЛНР". Після початку повномасштабного вторгнення вона виконувала вказівки ворога щодо виявлення маршрутів і техніки ЗСУ на території Луганської області.

Також ворожа поплічниця збирала установчі дані та місця перебування учасників руху опору в регіоні, зокрема у захопленому селищі Марківка. Отриману інформацію вона передавала до окупаційної адміністрації для проведення подальших репресій проти місцевих жителів.

Згодом російська агентка отримала завдання встановити контакт і налагодити "співпрацю" з українською спецслужбою.

Проте СБУ зірвала плани щодо проникнення «крота» до негласного апарату Служби. У підсумку багатоходових контррозвідувальних заходів зловмисницю своєчасно викрили, задокументували злочинну діяльність та ідентифікували її "куратора"

– зазначили у відомстві.

Так, співробітники української контррозвідки дезінформували агресора, вивели зрадницю на підконтрольну територію і затримали.

Зловмисницю затримали / фото СБУ

Що загрожує зловмисниці

Наразі затриманій повідомили про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що на Харківщині ​​СБУ затримала та повідомила про підозру директорці ліцею. Вона впроваджувала освітні стандарти Росії на території області. Працювала "педагог" у селищі міського типу Великий Бурлук.

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