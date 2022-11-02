Дело крота в харьковском управлении СБУ: сколько ему светит за измену

Бывший сотрудник координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области согласился на сотрудничество со спецслужбами России. Захватчики пообещали, что он и его семья будут в безопасности в случае оккупации региона.
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СБУ завершила расследование по делу "крота"
Контрразведчики СБУ разоблачили "крота" в харьковском управлении. Они собрали неопровержимые доказательства, позволяющие предъявить злоумышленнику обвинение за "государственное предательство, совершенное в условиях военного положения". Ему грозит суровое наказание – 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.
СБУ задержала "крота" / Фото СБУ
Следователи доказали, что мужчину завербовали в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Пост в координационном штабе областного управления СБУ позволял ему тайно собирать и передавать представителю главного управления генерального штаба вооруженных сил страны-террориста разведданные о:
- дислокации и перемещении военной техники и личного состава Сил обороны Украины,
- планах и деятельности ВСУ, украинских правоохранительных органов и спецслужб.
Эту информацию оккупанты использовали для того, чтобы избежать ударов ВСУ и планировать диверсии и массированные артиллерийские и прицельные ракетные обстрелы стратегических объектов Харькова и оборонных позиций.
Сотрудник СБУ согласился работать на Россию / Фото СБУ
Украинской спецслужбе удалось задокументировать преступления "крота". Предателя задержали, когда он собирал данные для подготовки ракетного удара по административному зданию управления СБУ в Харьковской области. Его разоблачили сотрудники:
- Департамента контрразведки СБУ,
- Управления внутренней безопасности СБУ,
- Главного следственного управления СБУ.
Предателю грозит пожизненное заключение / Фото СБУ
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