За матеріалами слідства, вона керувала підприємствами, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу Росії.

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Колаборантці загрожують 10 років в'язниці

Наразі Київська міська прокуратура заочно повідомила жінці про підозру за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або державного кордону України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років без права обіймати певні посади та конфіскацію майна.

Батько підозрюваної перебуває у розшуку за зраду

За даними слідства, підозрювана – донька колишнього Міністра оборони України, який наразі перебуває у розшуку за державну зраду. Він є кінцевим бенефіціарним власником ряду підприємств, які займалися постачанням обладнання для оборонно-промислового комплексу Росії.

В межах цього кримінального провадження у червні 2022 року заарештовано 645 залізничних вагонів, вартістю близько 650 мільйонів гривень. Також заарештовано 30 земельних ділянок, 30 об‘єктів нерухомості, у тому числі 6 цілісних майнових комплексів та корпоративні права 22 суб‘єктів господарювання цієї фінансово-промислової групи підприємств та їх власників.

В Україні продовжують затримувати колаборантів та зрадників

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