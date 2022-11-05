Як уточнили у СБУ, зловмисницю затримали на Житомирщині в ході спецоперації української контррозвідки ще у червні 2022 року.

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Вона збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на північному напрямку. У зоні "особливої уваги" російської агентки були залізничні маршрути перевезення військової техніки та боєприпасів ЗСУ через територію регіону.

Крім того, серед основних її завдань було виявлення:

логістичних складів з артилерійським озброєнням,

аеродромів можливого базування української бойової авіації.

За даними слідства органів безпеки, зрадницею виявилась мешканка одного із селищ Житомирської області. Після початку повномасштабного вторгнення її завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки, який обрав для неї оперативний псевдонім "Побєда".

Яке покарання отримала зрадниця

Жительку Житомирщини звинуватили за статтею про державну зраду. Вироком суду жінку засудили до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як СБУ бореться з ворожими агентами

2 листопада на Луганщині викрили глибоко законспіровану шпигунку ФСБ. Вона намагалася проникнути в СБУ і стати "подвійним агентом".

Того ж дня на Харківщині викрили колишнього співробітника координаційного штабу Управління СБУ. Вінті погодився на співпрацю зі спецслужбами Росії. Загарбники пообіцяли, що він та його родина будуть у безпеці в разі окупації регіону.

Українські правоохоронці 30 жовтня затримали посіпаку російських окупантів на Дніпропетровщині. Він фотографував позиції українських захисників. Перед ним стояли завдання від російських кураторів шукати HIMARS, а також американські гаубиці М-777.

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