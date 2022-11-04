Контррозвідка СБУ затримала Богуслаєва у жовтні. За даними слідства, керівництво заводу в Запоріжжі незаконно постачало гуртові партії українських авіадвигунів до Росії.

До теми Хронологія зради: як "Мотор Січ" і В'ячеслав Богуслаєв працювали на ворога

Майно Богуслаєва арештували

За матеріалами слідчих СБУ, наклали арешт на все майно:

президента АТ "Мотор Січ",

начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства,

Їх підозрюють в роботі на окупантів. Загальна сума арештованих активів становить майже 1 мільярд гривень. Це насамперед гроші у гривневому еквіваленті, а також транспортні засоби та нерухомість обох фігурантів.

Окрім цього, співробітники СБУ встановили:

що керівник "Мотор Січі" є акціонером банку, якому належить 100% корпоративних прав ще однієї фінустанови – ПАТ "Мотор Банк";

причетність високопосадовця до комерційної діяльності декількох українських підприємств, в яких він володіє значним пакетом акцій.

У зв'язку з цим Служба безпеки здійснила комплексні заходи для накладення арешту на відповідні корпоративні права підозрюваного,

– мовиться у повідомленні.

За інформацією Офісу генпрокурора, розслідування щодо колабораційної діяльності та пособництва Росії керівництвом "Мотор Січі" триває. За клопотанням прокурорів підозрюваним обрали запобіжні заходи – тримання під вартою.

Цікаво! СБУ встановила, що посадовці "Мотор Січі" діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєння для окупаційної армії. Продукцію українського підприємства загарбники використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів, які масово застосовували для повномасштабного вторгнення.

Коротко про затримання Богуслаєва

Увечері 22 жовтня джерела 24 каналу в СБУ повідомили про затримання за підозрою в державній зраді ексвласника "Мотор Січі" та колишнього депутата Верховної Ради трьох скликань В'ячеслава Богуслаєва.

Цікаво, що він має звання Героя України. Богуслаєв проходив до парламенту від "Партії регіонів", а у 2014 році увійшов до фракції "Воля народу".

Під час затримання він відмовився відчиняти двері правоохоронцям. Тому їм довелося їх виламати.

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