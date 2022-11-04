Контрразведка СБУ задержала Богуслаева в октябре. По данным следствия, руководство завода в Запорожье незаконно снабжало оптовые партии украинских авиадвигателей в Россию.

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Имущество Богуслаева арестовали

По материалам следователей СБУ, наложили арест на все имущество:

президента АО "Мотор Сич",

начальника Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.

Их подозревают в работе на оккупантов. Общая сумма арестованных активов составляет около 1 миллиарда гривен. Это, прежде всего, деньги в гривневом эквиваленте, а также транспортные средства и недвижимость обоих фигурантов.

Кроме того, сотрудники СБУ установили:

что руководитель "Мотор Сичи" является акционером банка, которому принадлежит 100% корпоративных прав еще одного финучреждения – ПАО "Мотор Банк";

причастность высокопоставленного чиновника к коммерческой деятельности нескольких украинских предприятий, в которых он владеет значительным пакетом акций.

В связи с этим Служба безопасности предприняла комплексные меры по наложению ареста на соответствующие корпоративные права подозреваемого,

– говорится в сообщении.

По информации Офиса генпрокурора, расследование по коллаборационной деятельности и пособничеству России руководством "Мотор Сичи" продолжается. По ходатайству прокуроров подозреваемым избрали меры пресечения – содержание под стражей.

Любопытно! СБУ установила, что должностные лица "Мотор Сичи" действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных вооруженных производителей для оккупационной армии. Продукцию украинского предприятия захватчики использовали для производства и ремонта ударных вертолетов, которые массово применяли для полномасштабного вторжения.

Кратко о задержании Богуслаева

Вечером 22 октября источники 24-го канала в СБУ сообщили о задержании по подозрению в государственной измене экс-владельца "Мотор Сичи" и бывшего депутата Верховной Рады трех созывов Вячеслава Богуслаева.

Интересно, что у него звание Героя Украины. Богуслаев проходил в парламент от Партии регионов, а в 2014 году вошел во фракцию Воля народа.

Во время задержания он отказался открывать двери правоохранителям. Потому им пришлось их выломать.

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