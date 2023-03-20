У своєму зверненні монахи просять Зеленського "не забирати в них Києво-Печерську Лавру", а всі звинувачення у прокремлівській пропаганді відкидають.

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Ченці сподіваються, що їх голос "буде почутий"

У "листі" монахи заявляють, що з початку повномасштабного вторгнення УПЦ МП "рішуче засудила військову агресію" і "закликала своїх вірян стати на захист рідної землі". Разом з тим, синод церкви підкреслює, що "нічого поганого" з 24 лютого 2022 року не робили, а навпаки – "працюють на благо України".

Окрім того, у зверненні ченці заявляють, що нібито підняли "Києво-Печерську Лавру з руїн, в яких вона була 35 років назад".

Митрополит УПЦ МП Онуфрій, який вказаний як автор звернення, також виокремив кілька напрямків роботи Лаври, які "заслуговують шани":

"вона виховує паству любити свою Батьківщину";

"вона першою серед релігійних організацій рішуче засудила цю військову агресію і закликала своїх вірян стати на захист рідної землі";

"її парафіяни нині перебувають у лавах ЗСУ";

"вона надає матеріальну допомогу військовослужбовцям, вимушеним переселенцям та іншим категоріям населення, які опинились у важких обставинах";

"її священнослужителі із гуманітарними вантажами їздять в міста і села, що особливо постраждали від війни";

"вона відстоює територіальну цілісність і суверенітет нашої держави та рішуче засуджує російську військову агресію проти України".

У підсумку, монахи УПЦ МП просять Зеленського скасувати законопроєкти, які вже зареєстровані у Раді проти їх діяльності, та дозволити й надалі проводити службу на території Києво-Печерської Лаври.

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