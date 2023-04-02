В соцсетях обнародовали кадры из службы Онуфрия в Киево-Печерской лавре.
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УПЦ МП провела службу в Киево-Печерской Лавре
На опубликованных кадрах можно увидеть пришедших на службу верующих 2 апреля. Ее возглавил митрополит УПЦ МП Онуфрий.
Стоит отметить, что представители московского патриархата должны были окончательно покинуть территорию Киево-Печерской лавры еще 29 марта. Перед этим заповедник расторг договор аренды с УПЦ МП из-за многочисленных нарушений.
УПЦ МП не покинула Киево-Печерскую лавру, а провела в ней службу: смотрите видео
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Пашу "Мерседеса" отправили под домашний арест
- В субботу, 1 апреля, суд избрал мера пресечения митрополиту УПЦ МП Паше "Мерседесу" (Лебедю). Напомним, что СБУ вручила ему подозрение сразу по двум статьям. В частности, разжигание межрелигиозной розни и распространение материалов, оправдывающих российскую агрессию.
- Суд назначил Лебедю круглосуточный домашний арест не менее 60 дней.
- Паша "Мерседес" жаловался на здоровье, чтобы избежать электронного браслета. Впрочем, его одели.