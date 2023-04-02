В соцсетях обнародовали кадры из службы Онуфрия в Киево-Печерской лавре.

Смотрите также "Проклятия, угрозы, стычки": хронология выселения УПЦ МП из Киево-Печерской лавры

УПЦ МП провела службу в Киево-Печерской Лавре

На опубликованных кадрах можно увидеть пришедших на службу верующих 2 апреля. Ее возглавил митрополит УПЦ МП Онуфрий.

Стоит отметить, что представители московского патриархата должны были окончательно покинуть территорию Киево-Печерской лавры еще 29 марта. Перед этим заповедник расторг договор аренды с УПЦ МП из-за многочисленных нарушений.

УПЦ МП не покинула Киево-Печерскую лавру, а провела в ней службу: смотрите видео

Обратите внимание Изгнание бесов: почему Украина должна закрыть портал в ад, открытый попами УПЦ МП

Пашу "Мерседеса" отправили под домашний арест