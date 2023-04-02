2 квітня у соцмережах з'явилось відео з церкви УПЦ МП у Хмельницькому – на кадрах видно, що священнослужителі побили військового. Кадри швидко облетіли мережу, викликавши суспільне обурення.

Дивіться також У Хмельницькому люди почали збиратися біля храму, де ченці УПЦ МП побили військового

У поліції відкрили кримінальне провадження проти постраждалого

Військовослужбовець з відео, який став жертвою побиття, до поліції поки що не звертався. Патрульна поліція приїхала на місце події одразу за викликом вірян УПЦ МП, де й склала на нього протокол про адміністративне правопорушення. Тоді у церкві заявили, що це чоловік у військовій формі вчиняє хуліганські дії.

Вранці 2 квітня до патрульної поліції надійшло повідомлення, що у церкві Хмельницького на вулиці Кам'янецькій чоловік, зі слів свідків події, вчиняє хуліганські дії: провокує конфлікт, намагається зірвати Богослужіння, розкидає церковні речі. Екіпажу патрульної поліції, що виїхав на місце події, свідки передали чоловіка у військовій формі, який, з їх слів, і вчиняв хуліганські дії у церкві,

– сказала старша інспекторка пресслужби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Вікторія Тимощук.

Вона уточнила, що зараз вирішується питання про притягнення чоловіка у військовій формі до адміністративної відповідальності за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Згодом, коли у мережі вже з'явилося відео, за фактом зафіксованих подій правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 296.

Начальниця сектору комунікацій ГУ Нацполіції Хмельницької області Інна Глега сказала, що зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події й проводять слідчо-оперативні заходи.

Подробиці інциденту