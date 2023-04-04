Все больше украинских городов очищаются от УПЦ МП. В Хмельницком прошла историческая молитва.

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В Хмельницком, возле церкви Казанской иконы Божьей матери УПЦ МП, перед закрытыми воротами храма звучит первая молитва на украинском. Здесь собралось сотни горожан и они проголосовали за переход в ПЦУ,

– говорится в сообщении.

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Что будет с имуществом УПЦ МП во Львове

Андрей Садовый 4 апреля рассказал, какая участь ожидает имущество УПЦ МП в городе Льва. Мэр Львова заметил, что Свято-Владимирскую церковь (самострой) на Сыхове демонтируют. Между тем, помещение на улице Пекарской примут на баланс Львова и будут развивать систему реабилитации.

Самым сложным по состоянию на апрель 2023 года остается ситуация с храмом на улице Бобанича. По словам Садового, он принадлежит общине, которая устно отреклась от МП. Теперь есть всего два пути: либо стать украинской церковью официально, либо пройти процесс национализации.