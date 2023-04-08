Детали сообщил городской голова областного центра Александр Симчишин. Речь идет о Шепетовке и Староконстантинове.

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Симчишин отметил, что это – первые молитвы на украинском языке.

В храмах Хмельницкого прочитали молитву на украинском языке: смотрите видео

В Хмельницкой области 4 апреля официально запретили УПЦ МП. Тем временем в Хмельницком возле церкви Казанской иконы Божией Матери впервые молились на украинском. Исторические кадры были опубликованы в сети.

Отметим, что в начале апреля в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ МП, расположенном в Хмельницком – там, где избили военного, прочитали первую молитву на украинском языке.

Первая молитва на украинском языке за Украину, за украинских воинов в Соборе. Первая за десятки и десятки лет! Хмельнитчане – крутые! Уважаю вас! Горжусь! Спасибо всем украинцам за поддержку!

– написал мэр.

Что этому предшествовало