Удень 15 квітня один із мешканців села Стрийського району зателефонував до поліції і розповів, що його 46-річна сусідка виїжджаючи зі свого подвір'я на автомобілі "Пежо", врізалась у сусідську огорожу і поїхала далі. На виклик прибули правоохоронці.

До теми У Львові затримали чоловіка, причетного до підпалу дверей церкви УГКЦ: що йому загрожує

Жінка кидалась на правоохоронців з мачете

Автомобіль "Пежо" разом з водійською поліція виявила на одній із вулиць села. Жінка, побачивши правоохоронців, почала втікати до свого будинку, а потім натравила на них свого собаку бійцівської породи.

Також жінка погрожувала поліцейським розправою і кілька разів вдарила мачете по службовому автомобілю. Для затримання зловмисниці поліцейським довелося застосовувати спецзасоби. Після затримання була проведена експертиза, у результаті якої виявили, що жінка була у стані алкогольного сп'яніння.

Проти жінки порушили кримінальну справу за статтею про погроза або насильству щодо працівника правоохоронного органу, а суд невдовзі обере запобіжний захід. Також їй загрожує адміністративна відповідальність за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, скоєння ДТП, залишення місця ДТП, керування транспортним засобом без відповідних документів та дрібне хуліганство.

У Львові затримали палія

Уранці 14 квітня у Львові невідомі підпалили двері церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Саме біля цього храму в 2001 році під час відвідин України проводив месу Папа Римський Іван Павло ІІ. Мер Львова Андрій Садовий назвав цю подію останніми конвульсіями "руского міра".

Згодом палія затримали – ним виявився 31-річний уродженець Закарпатської області. За статтею про умисне пошкодження майна чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.