Ним виявився 31-річний житель Закарпатської області. Поліція повідомляє, що виявити зловмисника допомогли камери відеоспостереження.
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Яке покарання "світить" палію
Правоохоронці затримали зловмисника на вулиці Чукаріна. Зазначають, що за скоєне 31-річному мешканцю Закарпаття загрожує покарання – позбавлення волі на строк до десяти років.
Злочин зухвалий і нехарактерний для Львівщини, ще й вчинений напередодні Великодня. Наші оперативники спрацювали швидко, у встановленні місця перебування зловмисника дуже допомогли камери відеоспостереження. Далі працюватимуть слідчі – з'ясують мотиви та всі інші обставини вчинення цього злочину,
– сказав очільник поліції Львівщини Олександр Шляховський.
Поліція затримала палія / Фото поліція Львівщини
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Наразі триває досудове розслідування, а невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.
Максим Козицький, своєю чергою, подякував правоохоронцям за їхню оперативну роботу.
У Львові підпалили двері церкви: деталі
- Першим про цей інцидент повідомив депутат Євген Бойко. Він зазначив, що близько 4:00 невідомі підпалили двері церкви Різдва Пресвятої Богородиці. На щастя, постраждалих немає.
- Згодом на резонансну подію відреагували і в ОВА. Максим Козицький запевнив, що всіх винних обов'язково знайдуть. За його словами, винні мусять бути притягнуті до відповідальності.
- Ба більше, Козицький нагадав, що у 2001 році біля храму побував Папа Римський Іван Павло II. Тож, на його думку, підпалити церкву міг тільки лютий ворог.
- Мер Львова Андрій Садовий у соціальних мережах також відреагував на підпал церкви на Сихові. Він заявив про останні конвульсії "русского міра" у Львові.