Ним виявився 31-річний житель Закарпатської області. Поліція повідомляє, що виявити зловмисника допомогли камери відеоспостереження.

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Яке покарання "світить" палію

Правоохоронці затримали зловмисника на вулиці Чукаріна. Зазначають, що за скоєне 31-річному мешканцю Закарпаття загрожує покарання – позбавлення волі на строк до десяти років.

Злочин зухвалий і нехарактерний для Львівщини, ще й вчинений напередодні Великодня. Наші оперативники спрацювали швидко, у встановленні місця перебування зловмисника дуже допомогли камери відеоспостереження. Далі працюватимуть слідчі – з'ясують мотиви та всі інші обставини вчинення цього злочину,

– сказав очільник поліції Львівщини Олександр Шляховський.

Поліція затримала палія / Фото поліція Львівщини

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування, а невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.

Максим Козицький, своєю чергою, подякував правоохоронцям за їхню оперативну роботу.

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