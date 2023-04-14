Им оказался 31-летний житель Закарпатской области. Полиция сообщает, что обнаружить злоумышленника помогли камеры видеонаблюдения.
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Какое наказание светит поджигатель
Правоохранители задержали злоумышленника по улице Чукарина. Отмечают, что за совершенное 31-летнему жителю Закарпатья грозит наказание – лишение свободы на срок до десяти лет.
Преступление дерзкое и нехарактерное для Львовщины, еще и совершенное накануне Пасхи. Наши оперативники сработали быстро, в установлении места нахождения злоумышленника очень помогли камеры видеонаблюдения. Далее будут работать следователи – выяснят мотивы и все прочие обстоятельства совершения этого преступления,
– сказал глава полиции Львовщины Александр Шляховский.
Полиция задержала поджигателя / Фото полиция Львовщины
По этому факту следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 194 (Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время продолжается досудебное расследование, а вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения.
Максим Козицкий, в свою очередь, поблагодарил правоохранителей за их оперативную работу.
Во Львове подожгли двери церкви: детали
- Первым об этом инциденте сообщил депутат Евгений Бойко. Он отметил, что около 4:00 неизвестные подожгли двери церкви Рождества Пресвятой Богородицы. К счастью, пострадавших нет.
- Затем на резонансное событие отреагировали и в ОВА. Максим Козицкий заверил, что всех виновных обязательно найдут. По его словам, виновные должны быть привлечены к ответственности.
- Более того, Козицкий напомнил, что в 2001 году возле храма побывал Папа Римский Иоанн Павел II. По его мнению, поджечь церковь мог только злейший враг.
- Мэр Львова Андрей Садовый в социальных сетях также отреагировал на поджог церкви на Сыхове. Он заявил о последних конвульсиях "русского мира" во Львове.