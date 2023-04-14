Им оказался 31-летний житель Закарпатской области. Полиция сообщает, что обнаружить злоумышленника помогли камеры видеонаблюдения.

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Какое наказание светит поджигатель

Правоохранители задержали злоумышленника по улице Чукарина. Отмечают, что за совершенное 31-летнему жителю Закарпатья грозит наказание – лишение свободы на срок до десяти лет.

Преступление дерзкое и нехарактерное для Львовщины, еще и совершенное накануне Пасхи. Наши оперативники сработали быстро, в установлении места нахождения злоумышленника очень помогли камеры видеонаблюдения. Далее будут работать следователи – выяснят мотивы и все прочие обстоятельства совершения этого преступления,

– сказал глава полиции Львовщины Александр Шляховский.

Полиция задержала поджигателя / Фото полиция Львовщины

По этому факту следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 194 (Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, а вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения.

Максим Козицкий, в свою очередь, поблагодарил правоохранителей за их оперативную работу.

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