Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заверил, что всех виновных обязательно найдут. По его словам, виновные должны быть привлечены к ответственности.

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В 2001 году у церкви побывал Папа Римский Иоанн Павел II

"Всех виновных обязательно найдут. Они должны быть привлечены к ответственности", – написал Козицкий.

Глава Львовской ОВА напомнил, что в 2001 году у храма побывал Папа Римский Иоанн Павел II. По мнению Козицкого, поджечь церковь мог только злейший враг.

В Страстную пятницу получаем новости о поджоге церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ на Сыхове. Храм, возле которого Папа Римский Иоанн Павел II во время визита во Львов в 2001 году общался с нашей молодежью. Это мог сделать только злейший враг нашего народа,

– отметил Козицкий.

Ранее депутат Евгений Бойко сообщил, что инцидент с церковью УГКЦ на Сыхове произошел около 4 утра. Был совершен поджог двух боковых дверей в церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Площадь возгорания – 4 метра квадратных.

Максим Козицкий поблагодарил спасателей, "которые сработали оперативно и не дали достичь трагических последствий для святыни".

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