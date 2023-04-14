Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заверил, что всех виновных обязательно найдут. По его словам, виновные должны быть привлечены к ответственности.
Узнайте больше Во Львове подожгли двери в церкви УГКЦ на Сыхове
В 2001 году у церкви побывал Папа Римский Иоанн Павел II
"Всех виновных обязательно найдут. Они должны быть привлечены к ответственности", – написал Козицкий.
Глава Львовской ОВА напомнил, что в 2001 году у храма побывал Папа Римский Иоанн Павел II. По мнению Козицкого, поджечь церковь мог только злейший враг.
В Страстную пятницу получаем новости о поджоге церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ на Сыхове. Храм, возле которого Папа Римский Иоанн Павел II во время визита во Львов в 2001 году общался с нашей молодежью. Это мог сделать только злейший враг нашего народа,
– отметил Козицкий.
Ранее депутат Евгений Бойко сообщил, что инцидент с церковью УГКЦ на Сыхове произошел около 4 утра. Был совершен поджог двух боковых дверей в церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Площадь возгорания – 4 метра квадратных.
Максим Козицкий поблагодарил спасателей, "которые сработали оперативно и не дали достичь трагических последствий для святыни".
На Сыхове демонтировали церковь УПЦ МП
- Община Свято-Георгиевского Кафедрального собора Львовской епархии УПЦ МП проголосовала за переход в Православную церковь Украины. Таким образом, в храме поставили окончательную точку в существовании московского патриархата.
- Последняя церковь УПЦ МП во Львове была на Сыхове. Утром 6 апреля начали демонтировать самострой. Землю под самостроем московского патриархата на Сыхове во Львове отдали Православной церкви Украины.
- Вечером 6 апреля мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что самострой на Сыхове демонтировали.